Shopping Park Botucatu prepara atrações para a Páscoa

Um mega evento também está sendo organizado para o aniversário da cidade

A época mais doce do ano está chegando. Para celebrar a Páscoa, o Shopping Park Botucatu irá ofertar diversas atrações.

No dia 10 de abril, o musical Encanto do Madrigal será encenada na Praça de Alimentação, às 11h30 às 15h. Os lugares são limitados e, se necessário, serão entregues senhas. A sala de espetáculo será aberta com 30 minutos de antecedência.

No dia 15 abril, o Shopping irá oferecer uma oficina de cup cake às crianças.



Já no dia 16, haverá duas sessões de Meet & Greet, com personagens de coelhos e contadores de histórias. A ação acontecerá às 14h30 e 16h. O acesso também será limitado e, caso precise, serão entregue senhas.

Aniversário da cidade

No dia 14 de abril, feriado municipal, haverá 10 horas ininterruptas de atrações, como apresentação de música, dança, ballet, sapateado, em parceria com a Academia Suely, Arte Dance, Jiu jitsu Mikinho e produtores locais da Associação Quintal Coletivo.

Horário de funcionamento

Nos dias 14 e 15, o Shopping irá funcionar em horário especial a partir das 11h. Já as lojas abrirão das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11 às 22h.

Serviço

Atrações para a Páscoa

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

