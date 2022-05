Shopping Park Botucatu passa a ter espaço para adoção de gatos

Local, cedido a ONG Liga do Bem, será inaugurado nesta sábado (28)

A partir deste sábado (28), quem desejar adotar um gatinho poderá escolhê-lo no Shopping Park Botucatu.

O espaço, localizado na portaria 3, foi cedido à ONG Liga do Bem e tem por objetivo conscientizar a adoção responsável. Além de contar com a gatificação e adoção, terá sessões de interação com os pets.

Para o Shopping, adotar é um ato de amor, mas é necessário ter muita responsabilidade. “É preciso ter muita consciência, não agir por impulso, para não se arrepender depois. Animais não são objetos, precisam de cuidados e de atenção. Ficamos muito felizes em poder trazer o tema da adoção responsável para dentro do empreendimento”, enfatiza a representante do local, a coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Park Botucatu, Isabelle Ebener.

Sobre a Liga do Bem

A instituição foi fundada em 2016 e, desde então, trabalha no resgate de cães e gatos de rua em situação de abandono ou maus tratos, amparando-os em um abrigo seguro, com ração, água e medicação.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

