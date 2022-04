Shopping Park Botucatu participa da Semana da Compostagem 

Empreendimento oferecerá palestra, mesa redonda, circo da compostagem, entrega de adubos e mudas

Para conscientizar a sociedade sobre os impactos positivos da compostagem, o Shopping Park Botucatu, em parceria com a Secretaria Municipal do Verde, a Ciclo Limpo, a Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) Unesp de Botucatu e a Ciclo Limpo, participará da Semana da Compostagem 2022.

A ação será realizada no empreendimento nos dias 30 de abril e 07 de maio e vem ao encontro do trabalho realizado pelo Shopping, que, entre os meses de fevereiro e março já coletou mais de cinco toneladas de alimentos.

O empreendimento oferecerá ações na área de educação ambiental e gestão de resíduos. Confira a programação:

30/04 – Palestra e Mesa Redonda (50 vagas)

14h: Palestra ‘O que é lixo para você?’ com Julio Ruffin Pinhel da Ciclo Limpo

15h: Mesa redonda ‘A Gestão dos Resíduos Orgânicos em Botucatu’ com o secretário municipal do Verde, Fillipe Martins; professor do departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da FCA, Roberto Lyra Villas Bôas; sócio-fundador da Ciclo Limpo, Julio Ruffin Pinhel. A mediação será feita pela coordenadora de sustentabilidade do Shopping Park Botucatu, Isabelle Ebener. Após haverá entregas de adubo e certificado aos participantes.

Local: entrada da portaria 2

Inscrições gratuitas por meio do site www.sympla.com.br/evento/semana-da-compostagem/1542363

07/05 – Teatro e drive thru

11h30: teatro infantil ‘Compostagem’ com o circo Girassol e William Novak

Distribuição de 120 mudas na praça de alimentação.

10h às 17h: Drive thru da compostagem. Inscrições por meio do Instagram @ciclolimpo

Saiba mais

Todos os dias, no Brasil, são geradas 220 mil toneladas de resíduos sólidos. Metade disso é resíduo orgânico. Em Botucatu, diariamente, são geradas 100 toneladas de resíduos sólidos, das quais 50 toneladas correspondem aos resíduos orgânicos.

A coordenadora de sustentabilidade do empreendimento, Isabelle Ebener, infelizmente, 99% de todo este resíduo está sendo enterrado no aterro sanitário, sem nenhum tipo de reaproveitamento. “Nosso objetivo com essa iniciativa é estimular a mudança de visão das pessoas, trazendo a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental mais para perto das pessoas, mostrando o quanto podemos fazer com o que, muitas vezes, consideramos lixo”, destaca.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

Compartilhe esta notícia