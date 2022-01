Shopping Park Botucatu oferece prêmio a clientes que participarem da roleta do Park Liquida

Ação acontece até domingo (23) em horários pré-determinados

Até domingo (23), os visitantes do Shopping Park Botucatu poderão ganhar prêmios brincando.

Para participar, basta confiar na sorte (ou na força) e apenas girar a roleta do Park Liquida Prêmios, disponível no local. O prêmio será aquele indicado quando ela parar de rodar. Entre eles há casquinha de sorvete do McDonald ‘s, ingressos para o cinema e passaporte para o Park Games.

A ação faz parte da campanha Park Liquida. O regulamento, bem como as horas da atividade, estão disponíveis no local.

Park Liquida

Aproximadamente 30 operações participam do Park Liquida, uma ação do Shopping Park Botucatu que tem por objetivo auxiliar os lojistas com as vendas de estoques e peças de final de coleção.

Os descontos são de até 60%, a depender da loja participante, que, para comodidade do cliente, está identificada com a adesão à campanha.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Shopping

De 2ª feira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado Tenda Atacado:

De 2ªfeira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:das 10h às 20h

Lotérica

De 2ª a 6ª feira: das 10h às 19h

Aos sábados: das 10h às 16h

Clínica Cuesta Saúde e Cinema

Permanecem conforme agendamento e programação específica

ESTACIONAMENTO

Gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

SERVIÇO

Shopping Botucatu

Telefone (14) 3880-5555

Site: www.shoppingbotucatu.com.br

