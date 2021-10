Shopping Park Botucatu entra em nova fase com mudanças e novidades aos consumidores

Até sexta-feira, lojas da Praça de Alimentação participam da Semana de Ofertas; veja as empresas participantes e aproveite

O Shopping Botucatu está cheio de novidades para compartilhar com seus clientes e frequentadores. Agora, o empreendimento é Shopping Park Botucatu (SPB), que insere em seu novo momento o que há de mais atual nas tendências do varejo para os próximos anos.

As mudanças estão direcionadas no intuito de oferecer mais lazer, entretenimento, convivência e serviços, tudo com integração entre as áreas internas e externas do shopping. As ações visam consolidar ainda mais o empreendimento como o maior destino de atração da região do Polo Cuesta.

Entre as melhorias estruturais estão: a construção de uma moderna pista de caminhada – com mais de um quilômetro de extensão – no entorno do shopping, nova fachada com painéis luminosos, novo paisagismo, mobiliário e decoração, revitalização. empreendimento como o maior destino de atração da região do Polo Cuesta. E tem muitas novidades que estão ainda por vir.

O Shopping Park Botucatu investe no conceito de qualidade de vida e incentivo à prática de esportes, preservação ambiental e espaços de convivência. O shopping tem atraído mais investimentos e inaugura novas operações: Havaianas, Miqueas Planejados, Pro-House Colchões e Tabacaria Mandala (em breve ).

Semana de ofertas

Até o dia 22, sexta-feira, a Semana de Ofertas no Shopping Park Botucatu oferece descontos especiais em lojas participantes. Agora é a vez das lojas da Praça de Alimentação, que estão oferecendo promoções e descontos super especiais nessa semana.

Confira as lojas participantes: Mc Donald´s, Suco Bagaço, Bruno´s Gourmet, Big X Picanha, Nutty Up, Bendita Doceria, Treze Chicken, La Panqueca e Sicilietto.

Todas as promoções podem ser conferidas no Instagram do Shopping. Além disso, você pode curtir com seus amigos e familiares um delicioso Happy Hour ao vivo a partir dás 19h00.

É o novo momento do Shopping Park Botucatu, com novas operações, promoções, eventos e muita diversão.