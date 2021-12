Shopping Park Botucatu encerra comemorações de Natal e celebra nova fase com show, homenagens e grande público

Evento foi realizado no último sábado, 18, e emocionou os presentes

Emoção e os corações repletos de gratidão. Esses foram os sentimentos que marcaram o encerramento das comemorações de Natal e celebração da nova fase no Shopping Park Botucatu. Realizado no último sábado, 18 de dezembro, o evento contou com homenagem aos Heróis da Pandemia e Show inédito de Natal com a Turma do Mickey, montado especialmente para esta apresentação com novas fantasias, trilhas sonoras e efeitos tecnológicos. Com destaque esplendoroso para a tão aguardada dança da Bela e a Fera.

A noite começou com uma carretada com cerca de 150 convidados, no estacionamento do shopping, composta por representantes de instituições que foram chamadas pela organização do evento de “Heróis da Pandemia”. São profissionais que estão à frente da comunidade para garantir a segurança e saúde, além de uma série de serviços essenciais.

Estiveram presentes integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Unimed Botucatu, Prefeitura Municipal, professores municipais, Zeladoria da Prefeitura e Coleta de Resíduos. Houve também a participação especial de Elio Barduco, presidente do Clube Botucatuense de Carros Antigos que apoiou o shopping em diversas ações.

Muitas famílias que assistiam à carreata se emocionaram com o desfile dos profissionais que, orgulhosos, saudavam o público. A dona de casa Maria Aparecida Santos (51) veio de Areiópolis com os filhos para assistir ao show e foi às lágrimas ao acompanhar tudo de perto. “É muito emocionante ver esses heróis que arriscam suas vidas em prol da população. Meus filhos adoraram ver o caminhão dos Bombeiros de pertinho e achei lindo os enfermeiros, autoridades da Polícia e o pessoal da coleta de lixo juntos, sendo homenageados”, ressaltou emocionada.

No palco, o empreendedor do Shopping Park Botucatu, Henrique Faraldo, junto com o apresentador Anderson França, conduziram as entregas das placas aos homenageados. Em sua fala, Faraldo destacou o sucesso dos eventos realizados pelo empreendimento que consolidam o shopping como um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento do Polo Cuesta.

“Tivemos um ano complexo, de muitos desafios, mas vencemos cada etapa e nada melhor do que comemorar com vocês, nossos clientes e amigos. Se vocês olharem à volta, vão notar que tudo está diferente. Temos um novo logo, paisagismo diferenciado, decoração mais moderna, implantamos o parque, pista de caminhada, espaços de convivência e conveniência e muitos outros detalhes que fazem toda a diferença”, disse.

“Um novo tempo chegou. É o momento de vivermos esta nova fase com um conceito diferenciado e repleto de inovação. Agora somos Park, com muito mais lazer, mais entretenimento, mais convivência e mais serviços. Nosso muito obrigado por estarem aqui hoje, vivendo cada minuto junto com a gente”, completou.

No sábado, o shopping ficou aberto até a meia-noite e registrou um dos maiores fluxos de pessoas da sua história.

O empreendimento faz um agradecimento especial aos homenageados: Capitão da Polícia Militar, Anderson William Mariotto; Delegado da Polícia Civil, Lourenço Talamonte Netto; Capitão PM do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Edson Winckler; Comandante da CGM, Leandro Carreira Destro; Coordenador da Defesa Civil de Botucatu, Lucas Trombaco; Enfermeira do SAMU, Michelle Oliveira; Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Dr. André Balbi; Diretor técnico do Hospital da Unimed, Dr. Celso Pizarro e presidente da Unimed, Dr. Walfrido Jackson Oberg; Coordenador e supervisor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação representando a Secretaria Municipal de Educação, José Gustavo Celestino de Campos; Assessor de gabinete representante da Zeladoria da Prefeitura de Botucatu, Ezequias Ferreira Júnior (Juninho), representante da Coleta de resíduos de Botucatu, Simone Silva Duarte.

Horário do fim de ano

Confira o horário de funcionamento do shopping:

21 a 23/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h

24/12 Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 18h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 18h

25/12: fechado

26/12: Lojas e quiosques: abertura: 14h. fechamento: 20h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 22h

27, 28, 29 e 30/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 22h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 22h

31/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 18h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 18h

01/01: fechado

Serviço

Endereço: Av. Doutor José Amaro Faraldo, 1050, Vila Real, Botucatu/SP.

Estacionamento – Isento de cobrança: de segunda a sexta-feira, até às 14 horas. Para comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br

