Shopping Park Botucatu divulga atrações musicais do 1º Festival do Torresmo do Centro Oeste Paulista

Evento será realizado de sexta (18) a domingo (20)

Curte rock? Gosta de MPB? Então você não pode deixar de prestigiar o 1º Festival do Torresmo do Centro Oeste Paulista.

A ser realizado de sexta (18) a domingo (20), das 12h às 22h, no Shopping Park Botucatu, o evento contará com shows ao vivo das bandas Tributo a Raimundos (sexta-feira, às 20h); Legião Urbana cover (sábado, 16h30); Charlie Brown Jr cover (sábado, 20h); Tim Maia cover (domingo, 16h30) e Queen cover (domingo, 20h).

A atração também contará com a presença do chef especialista em porco, e internacionalmente conhecido, Adan Garcia. Ainda, outros 29 expositores estarão presentes com um cardápio bem diversificado composto por baião de dois, galinhada, porco no rolete, joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, recheado e mineiro; costela suína, pernil, panceta, entre outros.

Pelo local, será possível apreciar do mesmo modo chopps e entreter os pequenos com a área kids.

A entrada da atração, que será pet friendly, será gratuita e os pratos em torno de R$ 10,00 a R$ 50,00. O uso de máscara será obrigatório.

O evento acontece desde 2019, já realizou mais de 45 edições e atendeu 1 milhão de pessoas, nas principais capitais do Brasil.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Serviço

Shows ao vivo – 1º Festival do Torresmo

Dias 18, 19 e 20 de fevereiro

Das 12h às 22h

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

