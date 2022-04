Shopping Park Botucatu celebra aniversário da cidade com vasta programação

Evento terá a duração de 10 horas

Botucatu celebra nesta quinta-feira (14), 167 anos. Para celebrar, o Shopping Park Botucatu irá promover 10 horas ininterruptas de atrações. Confira a programação:

11h30 às 12h – Apresentações de dança da academia Sueli

12h às 12h30 – Equipe Miquinho Jiu-Jitsu

12h30 às 13h – Agradecimentos e parabéns a Botucatu + roleta de prêmios

13h às 15h – Duo livre songs e banda

15h às 15h30 – Apresentações de dança da academia Sueli

15h30 às 16h – Equipe Miquinho Jiu-Jitsu

16h às 17h – Gide D Paula

17h às 18h – João Lucca

18h às 19h – Agradecimentos e parabéns a Botucatu + roleta de prêmios

19h às 20h – Mucharanga

20h às 21h – Big Panda, exposição de produtores locais próximo ao caixa da Pare Bem

Concorra a diversos prêmios – Ao longo do dia, o shopping irá sortear 50 pessoas para rodar a roleta de prêmios. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível ou um agasalho. A cada doação, um número será entregue. Será necessário estar no shopping no momento do sorteio.

Horário de funcionamento – Nos dias 14 e 15, o Shopping irá funcionar em horário especial a partir das 11h. Já as lojas abrirão das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11 às 22h.

Serviço

Programação aniversário da cidade

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

