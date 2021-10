Shopping Park Botucatu alerta sobre golpe de vaga de emprego

O Shopping Park Botucatu comunica que todas as contratações de emprego são realizadas exclusivamente com base nos currículos cadastrados no site shoppingbotucatu.com.br (na seção “Trabalhe Conosco”) ou entregues na recepção da administração do empreendimento.

A orientação é que as pessoas que suspeitarem de anúncios de vagas de emprego que possam envolver o shopping, principalmente com origem nas redes sociais ou via aplicativos de mensagem, não repassem qualquer tipo de informação pessoal ou valores em dinheiro com a promessa de participação em processos de seleção de emprego.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato diretamente com a administração do Shopping Park Botucatu pelo telefone (14) 3880-5555.