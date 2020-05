Shopping Botucatu trabalha para voltar a funcionar em junho

Empreendimento em Botucatu está fechado desde março

O Prefeito Mário Pardini disse em entrevista ao programa Bom Dia Criativa desta terça-feira, 26, que tem conversado com o responsável pelo Shopping Botucatu, Henrique Faraldo, sobre a possível retomada das atividades do empreendimento.

Segundo o Prefeito, a cidade tem conseguido controlar o avanço do contágio da Covid-19, e após quase um mês da retomada parcial das atividades do comércio na cidade, os números ainda são muito baixos, e chegou a hora de tratar da reabertura do shopping.

“A gente deve começar a conversar sobre isso a partir do dia 31 de maio. Eu tenho falado com Henrique Faraldo, uma pessoa muito sensata, que tem compreendido a importância da colaboração do shopping nesse momento de epidemia e eu acho que agora chegou a hora de conversamos para estabelecer medidas rigorosas para começar a racionalizar as atividades do shopping. Ele tem algumas ideias em relação ao cinema, então vamos conversar com muita responsabilidade e sempre priorizando a saúde”, disse o prefeito.

Segundo Henrique Faraldo, ouvido pelo Acontece Botucatu, a equipe do Shopping Botucatu tem trabalhado para buscar alternativas para voltar a funcionar, conhecendo experiências em outras cidades, além de constante conversas com as associações de shoppings de todo o país.

“Desde o primeiro dia nosso principal foco foi a preservação da saúde e eventuais riscos da operação, que poderiam ocorrer no caso da reabertura. Assim, tomamos algumas medidas, como a alteação das placas de nosso sistema de ar-condicionado, por placas similares às que são usadas em hospitais, além de implementar pastilhas bactericidas em todo sistema de ar. Criamos uma área exclusiva de idoso na praça de alimentação com divisões de acrílico e também fizemos a aquisição de um túnel para esterilização dos colaboradores que irão manipular os alimentos”, disse Faraldo. “Nós entendemos que a cidade de Botucatu, diante do trabalho diferenciado que vem sendo realizado pelo prefeito e seus secretários nas últimas semanas, apresenta condições favoráveis para a retomada das atividades durante o mês de junho”, finalizou.

O Shopping Botucatu está fechado desde o dia 21 de março de 2020, mantendo o funcionamento apenas de um supermercado, uma clínica de saúde e empresas que alimentação que operam em sistema de delivery.

Atualmente o empreendimento conta com 98 operações, incluindo as lojas, praça de alimentação, cinema, supermercado, lotérica, quiosques, Faculdade e Clínica. Entre Shopping e operações são aproximadamente 1400 funcionários.

Os empresários estão na expectativa também do pronunciamento do governador João Doria, previsto para esta quarta-feira, 27, onde ele irá divulgar novas regras, que devem flexibilizar a quarentena a partir de 1º de junho, em cidades do estado que estão com baixos índices de contaminação da Covid-19.

