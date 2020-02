Shopping Botucatu terá  Carnaval e Mundo Bita, neste mês

Eventos são gratuitos e abertos ao público

O Carnaval vai rolar solto no Shopping Botucatu. De 22 a 25 de fevereiro, sempre das 15 às 17 horas, o público poderá trazer confete e serpentina para curtir a folia em família, que estará concentrada na Praça de Alimentação do shopping.

A programação inclui show animado com personagens, sorteio de brindes e brincadeiras. Após às 17 horas, todos que estiverem participando da festa poderão ainda seguir pelos corredores do shopping o bloquinho “Mamãe, eu posso?”. Tudo de graça, durante os quatro dias de carnaval.

Mundo Bita

Ainda em fevereiro, o Shopping Botucatu reserva mais uma atividade para a criançada. No dia 12, às 19 horas, os personagens do “Mundo Bita” tomarão conta do palco da Praça de Alimentação com um show muito colorido, diversão e aprendizado a toda família.

Serviço

O estacionamento do shopping é gratuito. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, a Praça de Alimentação fica aberta das 11 às 22 horas e as lojas, das 14 às 20 horas.

Redes sociais

Facebook: Shopping Botucatu

Instagram: @shoppingbotucatu

Site