Shopping Botucatu retoma atividades com inaugurações

Empreendimento tem seguido todas as normas de saúde e realiza treinamento

O dia de ontem, 1º de junho, foi especial para os lojistas, funcionários e frequentadores do Shopping Botucatu. Após mais de dois meses fechado, por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), foi iniciada a retomada gradual das atividades. Logo pela manhã, a Cuesta Saúde ministrou um treinamento ao público interno do shopping para reiterar as normas de segurança e tirar eventuais dúvidas.

Com horário de funcionamento reduzido e seguindo todas as diretrizes de segurança em saúde, o shopping recebeu o público com botões de rosas e paisagismo renovado. Em todas as entradas, é medida a temperatura corpórea dos visitantes, solicitado o uso de máscaras e totens com álcool em gel e acionamento pelos pés estão estrategicamente posicionados para desinfecção das mãos.

Ontem à tarde, também foi inaugurada a Sorvetes Naturais. Dentre as mais tradicionais sorveterias da cidade, a operação está localizada próximo ao banco Itaú. A empresa gerou três empregos diretos e traz ao shopping sorvetes artesanais diferenciados com receita italiana.

Em breve, está prevista a inauguração da Mandalla Tattoo e a reinauguração do Burguer King, que ampliou a loja e instalou modernos totens digitais para agilizar o atendimento e pedidos.

Ao longo do período em que esteve fechado, a administração do empreendimento e os lojistas se prepararam para que o retorno do atendimento ao público seja feito com total segurança à todos. O Shopping Botucatu segue rígidos protocolos de segurança para garantir a saúde dos clientes.

O empreendimento também seguirá com a campanha de conscientização para os clientes e manterá alternativas de operações sem contato com o público (com a implantação de vendas online – marketplace).

Horário de funcionamento: lojas: de segunda a domingo e feriados, das 12 às 20h e praça de alimentação das 11 às 21 horas. Casa Lotérica de segunda a sexta-feira:10 às 19 horas. Sábado: das 10 às 16h.

Serviço – O estacionamento segue gratuito.