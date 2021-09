Shopping Botucatu recebe Bazar Arteiras da Serra

Serão vendidos bordados e produtos feitos à mão

Foto: Arquivo Acontece Botucatu

No período de 3 a 7 de setembro, o Shopping Botucatu abre suas portas novamente para o “Bazar Arteiras da Serra”, composto por um grupo de mulheres que trabalha com bordados e produtos artesanais feito à mão. A ação acontecerá em frente às Lojas Renner.

O Bazar tem por objetivo promover os trabalhos das participantes e destinar uma porcentagem das vendas dos produtos à entidades assistenciais de Botucatu. As mulheres trabalham com vários tipos de artesanato e expõem artigos com crochê, costura criativa, bolsas de Patchwork, pintura em madeira, bonecos de tecido, e variedade de itens para decoração.

Serviço – Para obter mais informações ligue: (14) 3880-5555.