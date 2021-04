Shopping Botucatu reabre a partir deste domingo, 18

O Shopping Botucatu divulgou que estará reaberto neste domingo, dia 18 de abril.

“Nosso reencontro chegou! A partir de domingo, às 11h, o Shopping Botucatu estará aberto! Estamos ansiosos pra te receber com todo o conforto e segurança! Vem pro Shopping Botucatu!”, disse a mensagem em sua rede social.

Já o Sincomercio, entidade patronal, divulgou na tarde desta sexta-feira, dia 16, que o comércio de Botucatu voltará a abrir as portas, de forma oficial, na próxima segunda-feira, dia 19. A medida vem na esteira de divulgação da fase de transição, que foi anunciada pelo Governo do Estado.

Segundo comunicado, as lojas funcionarão no horário convencional, ou seja, das 09h00 às 18h00. Os estabelecimentos poderão receber o público desde que cumprindo os protocolos sanitários.

A medida vale para o comércio de rua em Botucatu, que possui vários corredores comerciais. O Shopping Botucatu também poderá reabrir, mas o empreendimento possui um horário diferenciado.

Antes mesmo do anúncio do estado, a Prefeitura de Botucatu já tinha autorizado nesta semana a abertura de restaurantes e lanchonetes durante o horário de almoço. É obrigatório que todos os protocolos sanitários sejam cumpridos, como distanciamento, capacidade reduzida e itens para higiene.

Fase de transição no estado

O governo de São Paulo manteve todo o estado na fase vermelha da quarentena, mas autorizou a abertura de comércios e algumas atividades religiosas em horários reduzidos de funcionamento a partir deste domingo (18).

A medida foi definida pela gestão estadual como uma “fase transitória”, e prevê a liberação gradual de setores da economia. Segundo o estado, a recomendação é para que seja feito da seguinte maneira:

Fase 1: de 18 de abril a 23 de abril

-Atividades comerciais horário: 11h às 19h

-Atividades religiosas com restrições

-Toque de recolher: 20h às 5h teletrabalho para atividades administrativas não essenciais escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias 25% da capacidade de ocupação do estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários rigorosos.

Fase 2: de 24 de abril a 30 de abril

-Atividades comerciais horário: 11h às 19h

-Atividades religiosas com restrições

-Atividades comerciais horário: 11h às 19h

-Serviços gerais

-Restaurantes e similares horário: 11h às 19h

-Atividades culturais horário: 11h às 19h

-Academias horário: 07h às 11h e 15h às 19h

-Toque de recolher: 20h às 5h teletrabalho para atividades administrativas não essenciais escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias 25% da capacidade de ocupação do estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários rigorosos.

No próximo sábado (24), está prevista a ampliação das flexibilizações, o que inclui a autorização de funcionamento para restaurantes, salões de beleza, academias, que poderão reiniciar suas atividades com restrições.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva do governo estadual nesta sexta-feira (16). Com a mudança, shoppings e lojas de rua, que só eram autorizadas a abrir a partir da fase laranja, vão poder operar já neste final de semana.

A gestão de João Doria (PSDB) decidiu alterar as regras da fase vermelha após o estado registrar apenas leves quedas nas taxas de internação no estado.

Na semana passada, a gestão de João Doria (PSDB) encerrou a fase emergencial da quarentena e colocou todo o estado na fase vermelha, liberando a volta de alguns serviços, além do retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas.

Veja todos os detalhes no arquivo abaixo

20210416_transicao (1)

Com informações do G1 e Assessoria Governo SP