Shopping Botucatu promove programação especial de Carnaval

Bloquinho ‘Mamãe, eu posso?’ animará as famílias de 22 a 25 de fevereiro

Neste Carnaval, as famílias já sabem onde levarão a criançada para se divertir. Os animadores Serpentina e Confete estarão no Shopping Botucatu, na Praça de Eventos, com o bloquinho “Mamãe, eu posso?”, fazendo a alegria dos pequenos foliões. A programação acontecerá de 22 a 25 de fevereiro, das 15h às 17h, com atividades gratuitas e abertas ao público.

Na última quarta-feira, 19, o empreendimento também promoveu o espetáculo Mundo Bita. A apresentação foi sucesso de público e encantou a todos.

Confira o horário de funcionamento do shopping no Carnaval:

Quiosques e lojas: domingo (23) e terça (25): das 14 às 20 horas. Demais dias: 10 às 22 horas

Alimentação: domingo (23) e terça (25): das 11 às 22 horas. Demais dias: 10 às 22 horas

Lotérica: sábado (22): 10 às 17 horas. Retorna as atividades no dia 26/02.