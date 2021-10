Shopping Botucatu promove atividades culturais gratuitas no fim de semana

O fim de semana chega com muita animação e atividades gratuitas para toda a família, no Shopping Park Botucatu. Chamado de Mês da Virada, este novo momento do empreendimento traz à região mais qualidade de vida, sustentabilidade, compras, cultura e entretenimento.

Neste domingo, 17 de outubro, o espetáculo musical congelante “Frozen 2” terá duas sessões gratuitas: às 11h30 e às 16h45, na Praça de Alimentação. No sábado, às 18h30, haverá apresentação musical ao vivo e no domingo, a música começa às 13h.

Vale lembrar que todas as normas de segurança em saúde para combate ao Covid-19 são seguidas pelo shopping. O uso da máscara cobrindo nariz e boca, bem como a utilização de álcool em gel são itens obrigatórios a todos, inclusive crianças a partir dos 2 anos de idade. Há um monitoramento constante para que todos estejam em segurança. Na área em frente ao palco, a ocupação é limitada, mantendo o distanciamento de 1,5 metro e utilização de pulseiras que são distribuídas por ordem de chegada.

O shopping também oferece uma série de atrações que podem ser contratadas pelos clientes, entre elas: Cinema, Parks Games, Circuito Bandeirantes, Brinquedão, Labirinto dos Desafios, Jump Folia, locação de carinhos, entre outras. Mais detalhes sobre essas atrações podem ser conferidas diretamente no local.

Exposição cultural

Neste mês, até o dia 21, o Shopping Park Botucatu sedia a Exposição Moda & Arte & Cultura By Maria Pia e Malu Ornelas. A mesma pode ser vista em frente a Lojas Renner.

SERVIÇO: Horários de funcionamento do shopping:

Lojas e praça de alimentação: Segunda a sábado: das 10h às 22h.

Domingo: Lojas – das 14h às 20h; Praça de Alimentação – 11h às 21h.

Para a comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente a Lojas Rennner, próximo à Ri Happy e próximo ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555.