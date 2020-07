Shopping Botucatu oferece descontos a partir de 40% 

Segue até o fim deste mês de julho a Mega Liquida do Shopping Botucatu. São descontos a partir de 40% em roupas femininas, masculinas e infantis, ótica, acessórios, calçados, brinquedos e muitas dezenas de produtos selecionados por cada loja.

Participam da ação as seguintes lojas: Abelhinha, Americanas, Beco Street Wear, Di Carnietto, Empório Alex, Hering, Lojas Roth, Lojas Silva, Nutty Up, Ok Modas, Ophicina, Óticas Carol, Ri Happy, Riachuelo e World Tennis.

O Drive Thru Indoor não está ativo pelos próximos dias. Portanto, os clientes podem fazer as compras presencialmente das 16 às 20 horas nas lojas de sua preferência.

Segurança

Durante a pandemia de covid-19, o Shopping Botucatu tem seguido rígidos protocolos de segurança para garantir a saúde dos clientes. Com aferição de temperatura e oferta de álcool gel em todas as entradas do empreendimento. Vale lembrar ainda que é obrigatório o uso de máscaras nas dependências do shopping.

Marketplace

Os clientes ainda têm a opção de acessar o marketplace (loja virtual) do Shopping Botucatu. Pelo site do shopping [shoppingbotucatu.com.br], o consumidor pode fazer suas compras na comodidade e segurança de sua casa.

Horário de funcionamento do shopping – fase laranja

Lojas de alimentação – segunda a domingo, 12 às 20 horas (Delivery e Drive-Thru)

Demais lojas – segunda a domingo, 16 às 20 horas (Atendimento Presencial)

Tenda Atacado – segunda a sábado, das 7 às 22 horas e aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. (Atendimento Presencial)

Lotérica Shopping Botucatu – segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas e, aos sábados, das 10 horas às 16 horas (Atendimento Presencial)