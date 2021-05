Shopping Botucatu manterá protocolos sanitários

Empreendedor comenta vacinação em massa

O Shopping Botucatu parabeniza os órgãos responsáveis pelo sucesso, competência e organização quanto a vacinação ocorrida no ultimo dia 16 de maio. “Sem dúvida é um marco histórico para a nossa cidade e toda a população, servindo de exemplo para todo o país. Acredito que poderemos esperar uma melhora significativa, realizada de maneira responsável e seguindo todos os protocolos sanitários, nos próximos meses, no que diz respeito à qualidade de vida e saúde dos botucatuenses. Todos nós estamos orgulhosos por morarmos em uma cidade a qual a administração pública se preocupa de fato com as pessoas”, afirma Henrique Faraldo, empreendedor do Shopping Botucatu.

Mesmo com a vacinação em massa, o momento ainda requer atenção e os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos públicos devem continuar sendo seguidos. O shopping manterá os protocolos atuais vigentes para garantir o bem-estar e conforto dos visitantes, lojistas e colaboradores.

Desde a sua reabertura, em junho de 2020, o shopping pratica todas as recomendações estabelecidas, tais como: verificação de temperatura e disponibilização de álcool em gel em dispensers automáticos em todas as portarias de acesso, álcool em gel nas dependências de todas as lojas e restaurantes, implantação de pastilhas bactericidas nos filtros de ar condicionado, inclusão de tapetes sanitizantes nas portarias de acesso, limpeza e higienização redobrada em banheiros, praça de alimentação e todas as áreas comuns.

“Estamos na expectativa de que as atividades sociais e econômicas em Botucatu sejam bem mais estáveis em relação a outras cidades, já que a vacinação e o estudo que estão sendo realizados trarão maior controle e condições privilegiadas para a nossa população que foi amplamente vacinada, sendo hoje a número um no ranking do estado de São Paulo, conforme publicação G1 Bauru e Marília. Estaremos preparados para ser o primeiro shopping do país a operar em uma cidade onde os índices de vacinação são superiores a 69%. Vale deixar registrado, que esse percentual é muito elevado, até mesmo se comparado a cidades que estão localizadas em países como EUA, Inglaterra, Israel onde já estão colhendo resultados positivos mediante ao avançado estágio de vacinação de sua população.”, complementa Faraldo.

Acreditando em nossa cidade, o Shopping Botucatu e o seu time não pararam de trabalhar e segue investindo em novas estruturas e retrofit, onde oferecerão mais convivência nas áreas internas e externas do shopping, além de novas operações, paisagismo, uma exclusiva pista de caminhada com mais 1 mil metros, dentre outras novidades.