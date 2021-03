Shopping Botucatu lança campanha de entrega grátis

Com o intuito de fomentar as vendas por delivery dos lojistas do Shopping Botucatu, a administração deu início a campanha Delivery Grátis. A ação, comenta o administrador do empreendimento, Henrique Faraldo, além da busca pelo aumento das vendas, visa também trazer mais um diferencial aos clientes. “Além de economizar com a taxa de entrega, receber os produtos no conforto e segurança de suas casas, podem matar as saudades do Shopping”, destaca.

O serviço gratuito, exclusivamente para Botucatu, segue até o dia 15 de abril e não contempla os apps de entrega IFood e AiQFome. “É necessário contatar diretamente os lojistas para obter esse benefício”, comenta Faraldo.

As lojas e restaurantes participantes podem ser conferidas através do site www.shoppingbotucatu.com.br.

Ainda de acordo com Faraldo, todo o apoio necessário e possível está sendo dado aos lojistas nesse momento. “Acreditamos que, juntos, possamos enfrentar todos os desafios impostos pela pandemia e vencê-la”, finaliza.