Shopping Botucatu inicia Campanha do Agasalho neste sábado, 04

Pessoas podem ir ao local deixar as doações, sem entrar no estabelecimento

O Shopping Botucatu inicia, neste sábado, 4, a sua Campanha do Agasalho. O ponto de doação será a portaria 2, próxima à Riachuelo. A arrecadação será destinada à entidades assistenciais. Podem ser doados agasalhos de todo tipo, em bom estado, além de mantas e cobertores.

Quem vai ao estabelecimento retirar as compras no drive-thru pode aproveitar e fazer sua doação no momento da triagem, antes da entrada com o carro pelos corredores.

Quem não for retirar produtos, mas quiser doar, pode se dirigir à entrada e seguir na fila do drive. No momento da triagem, os funcionários do Shopping cuidarão das doações, sem que o cliente desça do carro ou entre nos corredores internos do estabelecimento. Após a entrega da doação, o carro será conduzido a sair da fila para voltar ao estacionamento.

Nos dois casos, em nenhum momento será permitida a saída de motoristas ou passageiros do veículo, como medida preventiva para garantir a saúde e bem-estar.

Serviço

Horário de funcionamento: das 11h às 20h, de segunda a domingo

Para obter mais informações, ligue: (14) 3880-5555.