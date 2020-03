Shopping Botucatu fechará as portas a partir deste sábado, 21

O Shopping Botucatu também adotará medidas radicais no combate ao Coronavírus. A partir deste sábado, 19, o empreendimento fechará as portas ao público por tempo indeterminado.

Confira a circular oficial do Shopping Botucatu:

“Em função dos recentes acontecimentos, atendendo a recomendação do Governador do Estado de São Paulo, visando colaborar com as medidas de prevenção ao Covid-19 e em função do

agravamento da pandemia em estado e a decretação de estado de calamidade pública no País, Shopping Botucatu informa que suspenderá suas atividades a partir do dia 21/03/2020 (sábado).

Abaixo funcionamento das operações essenciais e de interesse geral:

Tenda Atacado

De segunda a sábado das 7h às 22h

Aos domingos das 10h às 20h

Cuesta Saúde

De segunda a sexta das 8h às 21h

Aos sábados das 10h às 18h

Praça de alimentação

Exclusivamente via delivery

Retornaremos as atividades assim que for possível e faremos a devida comunicação a todos. Estamos colaborando com autoridades governamentais, reduzindo o risco de disseminação do

vírus e ratificando a nossa preocupação e respeito por nossos parceiros e pela comunidade que tanto estimamos.