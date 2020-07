Shopping Botucatu encerra sistema de drive-thru interno

O Shopping Botucatu informa que a ação realizada entre os dias 2 e 5 de julho, que ocorreu sistema de drive-thru interno, foi inovadora e que teve repercussão na imprensa nacional e internacional, tinha caráter experimental. A partir de hoje, 6 de julho, conforme previamente programado, segue atendimento de drive-thru com retiradas no estacionamento e delivery.

Nesse período de drive-thru interno, os clientes puderam trafegar com seus veículos dentro do empreendimento para retirada de produtos comprados pelos canais digitais. Graças às medidas de segurança e o planejamento adotados, não foi registrado qualquer incidente, mesmo com o fluxo de centenas de veículos que passaram pelo drive no último final de semana. A novidade foi aprovada por lojistas, usuários e terá os seus resultados avaliados nos próximos dias.

O funcionamento do Shopping pelo sistema de drive-thru esteve plenamente amparada pela “Deliberação 2, de 23/03/2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19”. E, além disso, foram tomadas todas as medidas e orientações sanitárias para garantir a segurança de todos aqueles que se utilizam do empreendimento.

Na sexta-feira, 3 de julho, o Shopping Botucatu recebeu solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo para que lhe apresente informações detalhadas sobre o funcionamento do seu drive-thru e das medidas adotadas para garantir a segurança desta iniciativa. Vale registrar que, em momento algum, o shopping foi comunicado quanto a eventual necessidade de paralisação da ação inovadora realizada nesse final de semana.

Todas as informações solicitadas já foram providenciadas para que os esclarecimentos sejam devidamente prestados dentro do prazo estabelecido, inclusive, quanto a realização das medições dos níveis de gás carbônico emitidos pelos veículos. Essa apuração já foi realizada e demonstrou que os resultados obtidos foram satisfatórios, já que cumprem rigorosamente com as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Portanto, o Shopping Botucatu agradece a participação dos seus lojistas, a visita dos clientes e afirma que seguirá inovando, criando novas experiências, sempre pautado pela segurança e responsabilidade.