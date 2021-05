Shopping Botucatu doa mais de 800 quilos de alimentos

Ação é resultado da campanha Carrinho Solidário, realizada no shopping de 15 a 30 de abril

O Shopping Botucatu entregou nessa quarta-feira (13) mais de 800 quilos de alimentos para a Associação El Shaddai. A ação foi possível graças à campanha Carrinho Solidário, realizada pelo Shopping de 15 a 30 de abril.

Conforme a coordenadora da instituição, Renata de Souza Mioni, com a doação, foi possível montar 40 cestas básicas. Já foram beneficiadas 28 famílias. “Quando recebemos a doação, foi um dia muito feliz para nós, mais ainda quando fizemos a entrega das cestas”, pontua. Para ela, esse trabalho é de suma importância, pois mostra às famílias o quanto elas importam. “Quando há um trabalho entre escola e comunidade o bairro todo cresce”, detalha.

Segundo Renata, a parceria com o Shopping Botucatu foi primordial para abrir um leque de possibilidades. “Geralmente caminhamos com as próprias pernas. Esse auxílio nos ajudou a beneficiar mais famílias. Uma parceria importante para a região que atendemos, sem dúvidas”, destaca.

A instituição, que atende 159 crianças no Jardim Santa Eliza e 47 na Vila Real, iniciou os trabalhos em 1995 e, além de prestar assistência às famílias carentes, acolhe e oferece apoio pedagógico.

Para o administrador do empreendimento, Henrique Faraldo, poder ajudar é sempre gratificante, principalmente na atual fase que o Brasil enfrenta. “Que possamos sempre contribuir com a comunidade da nossa cidade através de ações solidárias que amenizem as condições atuais. Não mediremos esforços para realizá-las sempre”, finaliza.

Para saber mais sobre a instituição e como ajudá-la, basta acessar associacaoelshaddai.com.br/