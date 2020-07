Shopping Botucatu divulga seu horário de funcionamento na fase laranja do Plano São Paulo

Com a região na fase laranja do Plano São Paulo do Governo do Estado, o Shopping Botucatu tem novo horário de funcionamento, tanto das operações quanto da Praça de Alimentação. O esquema de atendimento segue solicitações e demandas dos lojistas, além de cumprir a legislação estadual em vigor.

Praça de Alimentação – Delivery e Drive-Thru (externo) funcionam das 12 horas às 20 horas e, das demais lojas, das 16 horas às 20 horas. O atendimento presencial no Tenda Atacado acontece de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas e aos domingos e feriados, das 8 horas às 18 horas. Já a Lotérica Shopping Botucatu abre de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas e, aos sábados, das 10 horas às 16 horas.

Consumo na Praça de Alimentação – Conforme decreto estadual vigente, os clientes poderão retirar os pedidos nos restaurantes. Porém, não será permitido consumir nas dependências da Praça de Alimentação (mesas e cadeiras continuarão isoladas). O uso de máscaras e EPIs continua sendo obrigatório por parte dos funcionários e clientes.

O Shopping Botucatu segue cumprindo todas as medidas de segurança já apresentadas anteriormente.