Shopping Botucatu divulga horários especiais de fim de ano

Promoções, nova decoração e roda gigante são alguns dos atrativos ao público

s compras para as festas de fim de ano já começaram. E para que o consumidor possa se programar e aproveitar as promoções, o Shopping Botucatu organizou seus horários especiais de funcionamento para este período.

Durante todo este mês de dezembro, de segunda a sábado, as lojas, quiosques e praça de alimentação do shopping funcionam do meio-dia às 22 horas. Aos domingos e feriados, lojas e quiosques funcionam das 14 às 20 horas; enquanto a praça de alimentação do meio-dia às 20 horas.

O Shopping Botucatu ficará fechado apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nas datas que antecedem tais feriados, o empreendimento funcionará em horários especiais. Confira:

• Dia 24/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10 às 18 horas

• Dia 25/12: Fechado

• Dia 26/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 20 horas

• Dia 27/12: Lojas e quiosques funcionam das 14 às 20 horas / Praça de alimentação funciona das 12 às 20 horas

• De 28/12 a 30/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 22 horas

• Dia 31/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10 às 16 horas

• Dia 01/01/2021: Fechado

• Dia 02/01/2021: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 12 às 20 horas

Promoção Natal Premiado

Quem fizer compras no Shopping Botucatu poderá concorrer no Natal Premiado, realizado pela VS Propaganda. A cada R$ 50, o consumidor ganha um cupom para ser preenchido e participar da promoção, que terá sorteio no dia 19 de dezembro.

Os dois primeiros sorteados ganharão uma Smart TV (com conversor digital) 32 polegadas da Samsung. Já o terceiro sorteado receberá um Renault KWID LIFE 1.0 Flex, câmbio manual, quatro portas, 0km, ano/modelo 2019/2020.

Veja o regulamento em: vspropaganda.art.br/ promocao

Decoração e roda gigante

Além da decoração natalina, que traz um tema mais tradicional e de luzes, uma das maiores rodas gigantes itinerantes do Brasil está estrategicamente instalada na entrada principal do empreendimento. A atração tem chamado a atenção do público e conferiu ao estacionamento um ambiente especial.

O horário de funcionamento da roda gigante é de segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas. O valor é de R$ 10 (por pessoa). Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 14 às 22 horas. E o valor é de R$ 15 (por pessoa).

Os brinquedos indoor funcionam de: segunda à sexta, das 14 até às 21 horas; aos sábados, das 12 até às 22 horas; domingos e feriados das 12 até às 20 horas. O valor é de R$ 10 para cada um dos brinquedos.

Orientações

Vale lembrar que todos os frequentadores do shopping devem utilizar máscaras de proteção e álcool em gel. Não é permitida aglomeração. O empreendimento segue todas as normas de segurança em saúde orientadas pelas autoridades competentes.

Serviço

O Shopping Botucatu fica na Avenida Marginal 200, nº1050 [às margens da Rod. João Hipólito Martins – Castelinho]. O estacionamento é gratuito. Confira mais em: shoppingbotucatu.com.br