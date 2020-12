Shopping Botucatu abrirá neste sábado (26) e domingo (27)

Botucatu tem decreto favorável para abrir durante os dias de fase vermelha no estado

O Shopping Botucatu deverá abrir neste sábado, dia 26 e domingo, dia 27. A informação foi confirmada pela própria direção do empreendimento e vai na esteira do decreto 12.165, que disciplina o funcionamento da economia de Botucatu nesse período em que o estado estará na fase vermelha do Plano São Paulo estipulado pelo Governador João Doria.

O funcionamento do Shopping Botucatu no fim de semana ficará da seguinte maneira:

Sábado (26) – das 10h00 às 22h00

Domingo (27) – das 11h00 às 20h00 praça de alimentação e das 14h00 às 20h00 lojas

Lembrando que todos os setores da economia estão autorizados a abrir após decreto municipal, que contraria a decisão do Governo de SP que estabeleceu a chamada fase vermelha nos dias 25, 26 e 27 e 01, 02 e 03/01, ou seja, apenas estabelecimentos comerciais.

