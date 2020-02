Serra de Botucatu deve ter trânsito liberado na próxima sexta-feira, 21

Via em Botucatu sofreu com a chuva da última semana

Fechada para trânsito de veículos desde a semana passada, por conta do temporal de atingiu Botucatu, a serra da Marechal Rondon deve ter o trânsito liberado na sexta-feira, 21. A informação foi passada ao Acontece Botucatu pela concessionária Rodovias do Tietê, que administra a Rondon na região.

Além da retirada de pedras e terra que desmoronaram na pista, a empresa trabalha na recuperação de erosões no bordo do trecho e também na reconstrução de canaletas de águas pluviais. Como muitas pontes e estradas rurais de Botucatu estão intransitáveis, inviabilizando os desvios até a cidade, moradores de bairros rurais do município ficaram praticamente ilhados.

A única alternativa é a rodovia Castello Branco, porém, o trecho entre a Rondon até Bofete está em péssimo estado de conservação.

Na última sexta-feira, 15, a concessionária liberou o tráfego ao lado de uma enorme cratera que se abriu na pista entre Botucatu e São Manuel. Até então, os motoristas estavam usando um desvio pela estrada de terra de Toledo, bairro rural entre os dois municípios.