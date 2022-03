SENAI abre vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional em Botucatu

As opções são mecânico auxiliar automotivo e costureiro de máquina reta e overloque

A educação profissionalizante é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Pensando nesse contexto e a retomada da economia, o SENAI disponibiliza para Botucatu e região cursos de Qualificação Profissional Gratuitos.

Os cursos são de graça e voltados para maiores de 16 anos que tenham completado o 5º ano do nível fundamental. As inscrições j[a estão abertas e vão até a data do início dos cursos. Veja abaixo como se inscrever.

Opções

– MECÂNICO AUXILIAR AUTOMOTIVO, com duração de 160 horas, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira das 13h às 17h, com previsão de início no dia 09/03/22. O curso aborda a realização de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (passeio e utilitários).

– COSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUE, 2 turmas com duração de 160 horas cada, as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira com previsão de início em 14/03/22. O curso aborda colaboração costura em tecidos planos e de malha, em máquinas reta e overloque e realiza montagem de peças do vestuário.

Turma 1 – no período da tarde das 13h às 17h.

Turma 2 – no período da noite: 18h às 22h.

Matrícula

Os interessados devem realizar a matrícula diretamente na secretaria da escola, na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 1332, Jardim Reflorenda. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

O horário de funcionamento da secretaria da escola é: segunda a sexta das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

Para matrícula, o candidato deverá apresentar originais e cópia dos seguintes documentos:

– RG

– CPF

– COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

– COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

– SE MENOR DE 18 ANOS, TAMBÉM DEVERÁ APRESENTAR CÓPIAS DO RG E CPF DO RESPONSÁVEL

Mais informações através do telefone ou WhatsApp (14) 3811-3600.

