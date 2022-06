Senac Botucatu tem 100 vagas de bolsas de estudos para cursos neste mês de junho; veja como se inscrever

Oportunidades contemplam diferentes áreas e iniciam entre junho e dezembro. Inscrições estão abertas.

A unidade do Senac Botucatu está com inscrições abertas para dezenas de cursos gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade.

Somente em junho são cerca de 100 vagas e até dezembro serão totalizadas 850 oportunidades entre capacitações e qualificação técnica.

Os cursos oferecidos são de diferentes temas e abordagens, que atendem a demandas específicas do mercado de trabalho da região, além de permitirem maior acesso à formação profissional. Dentre os cursos com vagas gratuitas disponíveis estão:

Assistente financeiro

Cuidador de idoso

Técnico em estética

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em administração

Marketing de eventos

Práticas mediativas

Vendedor

Compras

Administração de materiais

Quem pode participar

Para se candidatar, o estudante deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos, não estar matriculado ou participando de outros processos de bolsas na instituição e não ter abandonado o curso como bolsista nos últimos seis meses. As inscrições podem ser realizadas online no site.

As vagas são limitadas e disponibilizadas 20 dias antes do início do curso. O Senac Botucatu fica na Rua Dr. Rafael Sampaio, 85, no bairro Boa Vista.

