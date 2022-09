SEMUTRAN realiza bloqueio educativo de trânsito na Pedretti Neto

Ao longo do mês de setembro estão previstas diversas ações de conscientização no trânsito.

Na tarde de segunda-feira, 05, a equipe da SEMUTRAN realizou uma blitz educativa de trânsito na Av. Prof. Pedretti Neto, com o objetivo de conscientizar motoristas quanto à campanha alusiva a “Semana Nacional do Trânsito”, que ocorre todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro.

Além dessa ação inicial, o prédio da Prefeitura Municipal também recebeu iluminação na cor amarela e uma faixa da campanha com o tema principal: “Juntos Salvamos Vidas”.

Esses bloqueios educativos serão realizados em diversos pontos da Cidade ao longo do mês de setembro, além disso, a SEMUTRAN realizará campanhas de conscientização por meio de outdoor’s, site e rádios.

“Juntos Salvamos Vidas”

O tema da Semana Nacional do Trânsito é “Juntos Salvamos Vidas”, o qual tem como objetivo ressaltar que todos tem responsabilidade por um trânsito mais seguro, desde os pedestres aos condutores, independente do veículo.

Sendo assim, a SEMUTRAN orienta que as regras de trânsito sejam seguidas a fim de evitar os acidentes. Fique atendo as dicas:

– Pedestres: dê preferência em atravessar nas faixas e sempre olhe atentamente para os dois lados.

– Motoristas: respeite a velocidade da via, fique atento à sinalização, tenha atenção com pedestres e demais motoristas, não use o celular ao volante.

– Motociclistas: use os equipamentos de segurança, respeite à velocidade, não faça manobras proibidas.

Respeitar as regras deixa a vida mais segura e juntos salvamos vidas.

