Semutran comunica alteração no trânsito na região do Elevado Bento Natel

A partir de segunda-feira, 27, as ruas Stélio Machado Loureiro e Antônio Souza Noschesi passarão a ter sentido único de direção. A alteração será feita com base em estudo técnico e pesquisa realizada junto aos moradores da região.

Com isso, a Rua Stélio Machado Loureiro terá sentido único do Elevado Bento Natel para a Rua dos Costas. A Rua Antônio Souza Noschesi terá sentindo da Rua dos Costas para a Rua Francisco Botti.

A mudança tem como objetivo melhorar a segurança viária do local. A Semutran irá sinalizar as ruas adjacentes, além do Elevado Bento Natel, nos próximos dias.