Semana terá tempo instável em Botucatu, indica previsão

Frente fria afasta-se para alto mar, mas o forte aquecimento diurno continua favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, que causam chuvas com trovoadas isoladas, especialmente entre os períodos da tarde e noite, e mantém o céu com nebulosidade variável e as temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, dia 11, de sol e aumento de nuvens de manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Há uma estimativa de 10 milímetros.

Durante a semana o tempo continua instável. Há previsão de pancadas rápidas de chuva quase todos os dias da semana. A temperatura máxima terá uma média de 28 graus.