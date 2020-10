Semana ‘recomeça’ com sol em Botucatu, indica a previsão

Há a possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final da tarde, segundo meteorologia (Arquivo Acontece Botucatu)

Manhã com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. A partir da tarde, áreas de instabilidade começarão a se formar no estado, principalmente na faixa norte, causando pancadas de chuva isoladas. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana ‘recomeça’ com sol e previsão de pancadas isoladas de chuva no final da tarde. A temperatura poderá chegar a 32 graus.

Durante toda a semana os termômetros devem oscilar na máxima entre 28 graus e 32 graus, com estimativa de pancadas isoladas de chuva.