Massa de ar mais seco continua atuando no estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com céu com poucas nuvens no e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um clima muito seco, como nos dias anteriores. A umidade relativa do ar pode chegar a 27%.

A temperatura nesta segunda-feira atinge 27 graus, podendo subir amanhã. Não há previsão de chuva ou queda brusca na temperatura para os próximos dias.