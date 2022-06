Foto: Acontece Botucatu

O tempo permanece estável sobre o estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões paulistas. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu, a semana começa com tempo estável, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar estará baixa com o tempo seco.

A temperatura máxima será de 27 graus, como mínima de 16 graus para a próxima madrugada. Há a expectativa de queda acentuada na temperatura apenas para o fim de semana.

