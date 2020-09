Semana começa novamente com calor e tempo seco em Botucatu

Temperatura em Botucatu pode chegar a 33 graus (Foto Júnior Quinteiro/Acontece)

Uma nova frente fria desloca-se pelo oceano Atlântico e atinge o litoral de São Paulo a partir da tarde de segunda-feira. Portanto, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas na faixa leste do estado (litoral e capital).

Nas demais regiões, o Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas entrarão em ligeiro declínio, ventos estarão variáveis, moderados e com rajadas ocasionais.

Em Botucatu a segunda-feira ainda será de muito calor, com a temperatura chegando a 33 graus. Há continuidade do tempo seco, com umidade relativa do ar que pode registrar até 14%

A partir de terça-feira pode haver um ligeiro declínio na temperatura, quando a máxima cai para 28 graus. ainda não há previsão de chuva.