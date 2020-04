Semana começa instabilidade no tempo; pode chover no feriado em Botucatu, diz previsão

A partir da tarde desta segunda-feira, 13, as áreas de instabilidade no interior do continente favorecem a formação de nebulosidade e chuvas isoladas nas regiões oeste, noroeste, norte e nordeste do estado. Nas demais regiões do estado, o tempo permanece com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol e sem previsão de chuva. A temperatura pode chegar a 28 graus.

Já na terça-feira, dia 14, feriado em Botucatu, será de sol com aumentos de nuvens. Há uma estimativa de 15 milímetros de chuva e temperatura máxima de 25 graus.

Foto: André Godinho