Semana começa com tempo seco e calor em Botucatu, indica previsão

Massa de ar seco volta a predominar na maior parte estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com pouca nebulosidade e com baixos índices de umidade durante o período da tarde. Contudo, a faixa litorânea, continua com nebulosidade e chuviscos isolados durante o dia. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo previsão dos institutos Somar e Climatempo, a semana começa com tempo muito seco e calor. A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, com temperaturas que podem romper a barreira dos 30 graus.

Já na terça-feira, dia 07, Feriado da Independência, o tempo ficará também muito seco, com calor e altas temperaturas. Não há, por enquanto, previsão de chuva para a região de Botucatu nos próximos dias.

