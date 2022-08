Semana começa com tempo seco e aumento na temperatura para Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

Céu com pouca nebulosidade, sem previsão de chuva no estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas em gradativa elevação e com baixos índices de umidade do ar (entre 20 e 30%) na maioria das regiões paulistas, durante o período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira (01) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

A temperatura máxima será de 24 graus. A mínima deverá ficar entre 11 e 12 graus, segundo o Climatempo.

