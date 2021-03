Semana começa com tempo instável em Botucatu

A presença de uma frente semi-estacionária no oceano, ao longo do litoral da região Sudeste, e a convergência de umidade oriunda do centro-norte do pais, deixarão o Tempo instável em parte do estado de São Paulo.

Desta forma, o céu estará variando entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões do estado, principalmente no decorrer da tarde/noite.

Em Botucatu, de acordo com o Climatempo, teremos um dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite com estimativa de 10 milímetros de chuva.

A instabilidade deve durar toda semana, sempre com possibilidade de pancadas de chuva ao fim do dia. Temperatura máxima de 30 graus.