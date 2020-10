Semana começa com sol, mas nebulosidade por aumentar ao longo do dia em Botucatu

As instabilidades diminuem sobre o estado de São Paulo. O dia segue começa com céu parcialmente nublado a poucas nuvens sem chuva, porém, com o aquecimento no período da tarde a nebulosidade aumenta e há previsão ocorrências de chuvas em pontos isolados do estado.

Segundo informações do Climatempo, a semana começa com instabilidade no tempo em Botucatu. A segunda-feira, dia 26, será de sol, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde e começo da noite.

Há uma estimativa de 16 milímetros de chuva, com temperatura máxima de 26 graus. Esse deverá ser o cenário por pelo menos até quarta-feira, dia 28.