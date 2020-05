Semana começa com sol e tempo seco em Botucatu

Tempo seco em Botucatu nesta semana

Tempo estável, com céu claro em todo o estado de São Paulo. Temperaturas em ligeiro declínio, segundo o Ipmet/Unesp.

Em Botucatu, de acordo com o Climatempo, teremos um dia de sol e tempo seco. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há previsão de chuva.

A temperatura máxima será de 27 graus, como mínima de 12 graus na próxima madrugada.

O tempo continua seco, com umidade relativa do ar chegando em 40%. Haverá queda na temperatura durante a semana.

