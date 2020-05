Semana começa com sol e tempo muito seco em Botucatu

Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado de São Paulo, devido a atuação da massa de ar frio e seco. Temperaturas em gradativa elevação, de acordo com previsão do Ipmet/Unesp.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos hoje um dia muito seco. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar poderá chegar na casa dos 40%, considerada de alerta.

A temperatura ficará entre 11 graus na mínima e 25 graus na máxima. Só há possibilidade de chuva na região de Botucatu para o próximo fim de semana. (Foto André Godinho)

Veja também