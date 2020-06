Semana começa com sol e ligeira queda na temperatura em Botucatu

Tempo estável em Botucatu – Foto: André Godinho

Nova frente fria desloca-se pelo oceano Atlântico, na altura do litoral do estado de São Paulo. Como consequência, a previsão é de céu nublado, com chuvas isoladas nas regiões sul e leste do estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, sem chuvas. Temperaturas em ligeiro declínio.

Em Botucatu a semana com sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura nesta segunda-feira, dia 15, será de 24 graus na máxima, com mínima de 13 graus.

O cenário será praticamente o mesmo durante toda a semana, mostra a previsão. A umidade relativa do ar poderá chegar a 54%.