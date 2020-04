Semana começa com sol e calor em Botucatu

Manhã com predomínio de sol e sem chuva no estado de São Paulo. No decorrer da tarde, a proximidade de um sistema frontal que atua no Paraná, causa aumento gradativo da nebulosidade e favorece chuvas com trovoadas isoladas, a partir do sul e oeste paulista.

Em Botucatu a segunda-feira, 06, será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pequenas pancadas de chuva à tarde e à noite.

O clima esquenta. De acordo com a previsão, os termômetros podem indicar 30 graus na máxima e 18 graus na mínima. O cenário deve se repetir na terça-feira, 07.