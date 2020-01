Semana começa com muito calor em Botucatu, indica previsão

Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo informações do site Climatempo, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove, com a temperatura máxima de 31 graus.

De acordo os sites de meteorologia, o sol deve predominar durante toda a semana, com o calor se intensificando. A temperatura deve chegar a 32 graus na terça-feira, 28, sem previsão de chuva.

A partir de quarta-feira, 29, o tempo volta a ficar instável com previsão de pancadas de chuva. Apesar do aumento de nuvens, o tempo continuará abafado.