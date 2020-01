Semana começa com muita chuva e queda na temperatura em Botucatu, indica previsão

Tempo continuará instável em Botucatu

A instabilidade permanece no estado de São Paulo, devido à presença de um sistema de baixa pressão no centro-sul do país, que favorecerá a propagação de áreas de instabilidade sobre o estado. Com isso, a previsão para o período é de sol entre muitas nuvens com áreas de chuvas e trovoadas isoladas que ocorrem, principalmente, entre os períodos da tarde e da noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 13, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Há uma estimativa de chuva na casa de 40 milímetros, com temperatura máxima em queda, atingindo 25 graus na máxima, ante 30 graus dos últimos dias.

Na terça-feira a chuva deve diminuir a intensidade, com 15 milímetros, mas o tempo ainda ficará instável. A temperatura irá subir durante a semana.