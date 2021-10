Semana começa com menos nebulosidade em Botucatu, indica previsão

Frente fria desloca-se para o estado do Rio de Janeiro. Como consequência, as instabilidades diminuem no estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas isoladas, nas faixas norte e leste do estado. Demais regiões, céu parcialmente nublado com baixa probabilidade de chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Há uma estimativa de 3 milímetros de chuva, ou seja, volume bem menor do que o registrado no fim de semana. A temperatura máxima será de 23 graus.