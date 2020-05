Semana começa com ligeiro aumento na temperatura em Botucatu

Tempo em Botucatu

A semana deve começar com céu claro a poucas nuvens e sem chuva no interior do estado de São Paulo. A partir da tarde, a aproximação de uma nova frente fria, que favorecerá o aumento gradativo da nebulosidade sobre o estado de São Paulo e há previsão de chuvas isoladas nas regiões oeste e sul paulistas, entre o final da tarde e decorrer da noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura máxima será de 25 graus com mínima de 10 graus.

Já na terça-feira, 02, o tempo fica instável, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima de 11 graus e a máxima de 21 graus.