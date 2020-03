Semana começa com instabilidade no tempo em Botucatu

As condições de instabilidade retornaram ao estado de São Paulo. Desta forma, haverá variação de nebulosidade e ocorrência chuvas e trovoadas isoladas, em várias regiões do estado, especialmente a partir do período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

A previsão mostra uma estimativa de chuva de 8 milímetros em Botucatu. O calor continua, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus.